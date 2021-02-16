Первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов рассказал о сокращении коронавирусных коек в регионе.

Ряд больниц уже работает в штатном режиме, вернули 1,933 тысячи коек, то есть 44 процента от общего числа фонда.

Ковидные пациенты занимают 19 процентов от всего коечного фонда. Всего их столько же, сколько было летом, до второй волны.

Он отметил, что в случае необходимости есть возможность развернуть срочно 500-700 коек.

И отметил, что больше всего умирают от новой инфекции пациенты с хроническими заболеваниями. Дефицит плановой помощи складывается именно на таких пациентах.