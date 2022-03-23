Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве женщины на Космодемьянской в Ленинском районе Саратова. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Как сообщалось ранее, 22 марта, молодой человек пришел к своей 45-летней матери в квартиру по указанной улице, потому что она долго не выходила на связь. В помещении он обнаружил тело женщины с колото-резанным ранением шеи.

В ходе расследования задержан 34-летний ранее судимый сожитель потерпевшей. Он доставлен в следственный орган в качестве подозреваемого.

Расследование уголовного дела продолжается.