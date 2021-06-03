На станции Саратов-Порт Саратовского региона ПривЖД организована перевалка пальмового масла с речного на железнодорожный транспорт. По итогам мая отправлено более двух тысяч тонн.

Предварительно сотрудники холдинга «РЖД» разработали специальную схему транспортировки пальмового масла. В соответствии с ней до причала станции Саратов-Порт, расположенной на берегу реки Волги, импортное сырьё доставляется на танкерах. Затем с помощью специально подготовленной инфраструктуры и оборудования масло переливается в железнодорожные цистерны. Далее сформированные составы следуют до станции Трофимовский-1, рядом с которой расположенопредприятие грузополучателя.

Перед началом сезона погрузки на станцию Саратов-Порт передислоцировали дополнительный маневровый локомотив, организовали круглосуточную работу дежурных сотрудников.

Сезон погрузки пальмового масла на станции Саратов-Порт продлится до закрытия навигации на Волге. За это время планируется отправить около 16 тысяч тонн пальмового масла.