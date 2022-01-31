Дорожная авария произошла 31 января в Саратовской области.

Как сообщили очевидцы происшествия, в 09:30 на трассе Саратов — Воронеж, в районе Татищева, из-за метели произошло опрокидывание автомобиля.

— Все произошло прямо на наших глазах, мы ехали за фурой, обгонять ее не стали, так как мело, и ничего не было видно впереди. Нас обогнал автомобиль ВАЗ-2114, далее решил обогнать и фуру. Но только выехал на обгон, впереди по встречной полосе ехала «ГАЗель», — рассказал водитель машины, ехавшей в этот же момент по трассе.

Пытаясь затормозить на скользкой дороге, мужчина на «четырнадцатой» ушел от лобового столкновения, свернув на обочину, где затем перевернулся.

В момент аварии в этой машине находились кроме водителя молодой парень, сидевший справа от автомобилиста, и женщина, ехавшая на заднем сиденье.

По предварительным данным, никто из них серьёзно не пострадал.

Проезжавшие в это время водители остановились и помогли сначала поставить автомобиль на колеса, а потом вытащили его с обочины на проезжую часть.