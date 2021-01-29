Заявившееся на конкурс перевозчиков предприятие представило комиссии непригодные для пассажиров автобусы, сообщает пресс-служба мэрии Саратова.

Сотрудники комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Саратова остались недовольны состоянием автобусов, на которых предприятие-перевозчик намеревалось возить жителей города по маршруту №6.

— Завершающим этапом данной процедуры является осмотр автобусов заявленных участником в конкурсной документации. 27 января конкурсной комиссией проведен осмотр автобусов конкурсанта ООО «ЦРС Звезда», претендующего на перевозку пассажиров по маршруту N6 поселок Комсомольский — ТЦ «Хеппи Молл».

Состояние предложенных для осуществления перевозок граждан автобусов оказалось непригодным для оказания транспортной услуги и шокировало всех участников мероприятия. Такой подход конкурсанта не только характеризует его гражданскую позицию, но и приводит к затягиванию определения перевозчика по муниципальному маршруту, — сообщили сообщает комитет на своей странице в соцсети Instagram.