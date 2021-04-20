Администрация Саратова накажет перевозчика за нарушения графика движения автобусов на маршруту №90. Об этом информационному порталу «Новости Саратова» рассказалаи в пресс-службе мэрии.

— Транспортным управлением при проведении проверок фиксируются несоблюдения перевозчиком по маршруту № 90 установленных интервалов движения. Информация о выявленных нарушениях передаётся организатору перевозок для направления в федеральный орган по надзору в сфере транспорта по Саратовской области для принятия административных мер к перевозчику, — сообщили в пресс-службе.

Напомним, сегодня утром жители района Крекинг в Заводском районе Саратова пожаловались на долгое ожидание автобусов маршрута №90.