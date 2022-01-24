В Саратовской области не состоялся конкурс на перевозку пассажиров сразу по нескольким междугородним и одному пригородному маршрутам.

Причина — отсутствие заявок на все 6 представленных лотов.

Конкурс проводился по следующим позициям: маршрут №300 — Саратов (Речной вокзал) — Аэропорт «Гагарин»; №502 — Хвалынск — Саратов (через Вольск); №625 — Петровск — Новые Бурасы; №629 — Саратов — Песчанка — Оркино; №657 — Золотое — Саратов (через Красноармейск); №663 — Базарный Карабулак — Новые Бурасы — Саратов.

По всем лотам конкурс признан несостоявшимся. Информация опубликована на официальном сайте ведомства.