По оперативной информации, в январе-феврале 2020 года на Приволжской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено свыше 12 тысяч гружёных и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 13 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 16,2 процента и составило 8,9 тысячи ДФЭ. В них перевезено более 198 тысяч тонн

грузов (+22 процента), в том числе:

– химикатов и соды – 4,5 тысячи ДФЭ (+12,6 процента к уровню 2019 года);

– цветных металлов – 1,1 тысячи (рост в 12 раз);

– промышленных товаров народного потребления – 0,85 тысячи (рост в три раза);

– черных металлов – 0,66 тысячи (-32,5 процента);

– продовольственных товаров – 0,62 тысячи (+16,9 процента);

– метизов – 0,28 тысячи (рост в два раза);

– нефти и нефтепродуктов – 0,31 тысячи (+42,2 процента).