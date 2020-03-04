По оперативной информации, в январе-феврале 2020 года на Приволжской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено свыше 12 тысяч гружёных и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 13 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 16,2 процента и составило 8,9 тысячи ДФЭ. В них перевезено более 198 тысяч тонн
грузов (+22 процента), в том числе:
– химикатов и соды – 4,5 тысячи ДФЭ (+12,6 процента к уровню 2019 года);
– цветных металлов – 1,1 тысячи (рост в 12 раз);
– промышленных товаров народного потребления – 0,85 тысячи (рост в три раза);
– черных металлов – 0,66 тысячи (-32,5 процента);
– продовольственных товаров – 0,62 тысячи (+16,9 процента);
– метизов – 0,28 тысячи (рост в два раза);
– нефти и нефтепродуктов – 0,31 тысячи (+42,2 процента).