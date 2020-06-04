По оперативной информации, в январе-мае 2020 года на Приволжской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено 29,5 тысячи гружёных и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 13 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Во внутреннем сообщении перевезено более 10,6 тысячи ДФЭ (+0,1 процента к аналогичному периоду прошлого года), в транзитном – семь тысяч ДФЭ (+46,8 процента), в экспортном – 7,5 тысячи ДФЭ (+16,4 процента), в импортном – 4,3 тысячи ДФЭ (+1,1 процента)

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 14,3 процента и составило 21,5 тысячи ДФЭ. В них перевезено более 484 тысяч тонн грузов (+14,2 процента), в том числе:
— химикатов и соды – 11 тысяч ДФЭ (+3,5 процента к уровню 2019 года);
— цветных металлов – 2,1 тысячи (рост в три раза);
— черных металлов – 2,08 тысячи (-6,6 процента);
— продовольственных товаров – 1,6 тысячи (-9,5 процента);
— промышленных товаров народного потребления – 1,27 тысячи (рост в 2,3 раза);
— нефти и нефтепродуктов – 0,94 тысячи (+33,5 процента);
— метизов – 0,96 тысячи (рост в четыре раза).

ДФЭ (TEU) – двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости, соответствующая размерам стандартного грузового контейнера ИСО (ISO) длиной 20 футов (6,1 метра).

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