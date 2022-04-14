В январе-марте 2022 года на Приволжской железной дороге во всех видах

сообщения перевезено более 41,7 тыс. гружёных и порожних контейнеров ДФЭ

(TEU), что на 6,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Во внутреннем сообщении перевезено более 8,2 тыс. ДФЭ (+5,8% к

аналогичному периоду прошлого года), в транзитном – около 3,5 тыс. ДФЭ (-

84,8%), в экспортном – около 3,6 тыс. ДФЭ (-9,7%), в импортном – более 26,4

тыс. ДФЭ (рост в 5,6 раза).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах

сообщения, увеличилось на 6,6% и составило около 36,5 тыс. ДФЭ. В них

перевезено 502,4 тыс. тонн грузов (+7,5%), в том числе:

– химикатов и соды – 9,1 тыс. ДФЭ (-2% к уровню января-марта 2021 года);

– промышленных товаров народного потребления – 8 тыс. (-2,5%);

– метизов – 6,9 тыс. (+12,4%);

– машин, станков и двигателей – 2,7 тыс. (-16,7%);

– черных металлов – 1,8 тыс. (+0,8%);

– автомобилей и комплектующих – 1,7 тыс. (рост в 3,5 раза);

– продовольственных товаров – 1,3 тыс. (+16,5%);

– сборных грузов – 1,3 (рост в 2 раза);

– сельскохозяйственных машин – 1,2 (+31,9%);

– цветных металлов – 977 (-24,4%);

– бумаги – 541 (рост в 9,6 раза)

– нефти и нефтепродуктов – 446 (-26,2%).