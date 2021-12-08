В январе-ноябре 2021 года на Приволжской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено около 158 тысяч гружёных и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 58,1% больше чем за аналогичный период прошлого года.

Во внутреннем сообщении перевезено 28,2 тыс. ДФЭ (+8,9% к аналогичному периоду прошлого года), в транзитном – 95,2 тыс. ДФЭ (рост в 2 раза), в экспортном – 12,4 тыс. ДФЭ (-15,3%), в импортном – 22,1 тыс. ДФЭ (рост в 2 раза).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 71% и составило 139,6 тысяч ДФЭ. В них перевезено около 1,8 миллиона тонн грузов (+42,7%), в том числе:

— промышленных товаров народного потребления – 40,6 тысячи ДФЭ (рост в 2,2 раза к уровню января-ноября 2020 года);

— химикатов и соды – 30,2 тысячи (+13%);

— метизов – 26,7 тысячи (рост в 2,4 раза);

— машин, станков и двигателей – 11,5 тысячи (рост в 2,2 раза);

— черных металлов – 6,5 тысячи (+69,6%);

— цветных металлов – 4,6 тысячи (-7,7%);

— продовольственных товаров – 4,3 тысячи (+17,5%);

— остальные и сборные грузы – 3,7 тысячи (рост в 2,4 раза);

— сельскохозяйственные машины – 3,5 тысячи (рост в 6,3 раза);

— автомобилей и комплектующих – 3,4 тысячи (рост в 2 раза);

— нефти и нефтепродуктов – 1,9 тысячи (-10,3%).