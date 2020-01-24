В 2019 году по Приволжской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено свыше 64,6 тысячи гружёных и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 7,1 процента больше, чем в 2018 году.

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 24,1 процента и составило порядка 46,8 тысячи ДФЭ (перевезено более одного миллиона тонн грузов, + 24,4 процента), в том числе:

– химикаты и сода – 25,6 тысячи ДФЭ (+24,2 процента к уровню 2018 года);

– черные металлы – 4,9 тысячи (+14,2 тысячи);

– продовольственные товары – 4,8 тысячи (+1,1 процента);

– промышленные товары народного потребления – 2,6 тысячи (рост почти в пять раз);

– цветные металлы – 2,4 тысячи (рост в 2,4 раза);

– нефть и нефтепродукты – 1,8 тысячи (+3,3 процента);

– сборные грузы – 1,3 тысячи (+0,4 процента);

– строительные грузы – 0,77 тысячи (-42,6 процента);

– метизы – 0,7 тысячи (+25,3 процента);

– промышленное сырьё и формовочные материалы – 0,6 тысячи (-26,8 процента);

– бумага – 0,5 тысячи (рост в 3,7 раза).