В январе-октябре 2021 года на Приволжской железной дороге во всех видах

сообщения было перевезено около 148 тыс. гружёных и порожних контейнеров ДФЭ

(TEU), что на 70,8% больше чем за аналогичный период прошлого года.

Во внутреннем сообщении перевезено 25,4 тыс. ДФЭ (+10,5% к аналогичному

периоду прошлого года), в транзитном – 92,7 тыс. ДФЭ (рост в 2,3 раза), в экспортном – 10,9 тыс. ДФЭ (-17,7%), в импортном – 18,6 тыс. ДФЭ (+84%).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения,

выросло на 87% и составило 131,4 тыс. ДФЭ. В них перевезено более 1,65 млн тонн

грузов (+49,2%), в том числе:

— промышленных товаров народного потребления – 39 тыс. ДФЭ (рост в 2,6 раза к

уровню января-октября 2020 года);

— химикатов и соды – 27,4 тыс. (+14,7%);

— метизов – 25,6 тыс. (рост в 3 раза);

— машин, станков и двигателей – 11,1 тыс. (рост в 2,4 раза);

— черных металлов – 6,1 тыс. (+73,1%);

— продовольственных товаров – 4 тыс. (+20,6%);

— цветных металлов – 4,1 тыс. (-6,6%);

— сельскохозяйственные машины – 3,4 тыс. (рост в 8,5 раза);

— остальные и сборные грузы – 3,4 тыс. (рост в 2,7 раза);

— автомобилей и комплектующих – 2,9 тыс. (рост в 2,2 раза);

— нефти и нефтепродуктов – 1,8 тыс. (-11,2%).