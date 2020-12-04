По оперативной информации, в январе-ноябре 2020 года на Приволжской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено около 100 тысяч груженых и порожних контейнеров ДФЭ, что на 72,9 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Во внутреннем сообщении перевезено 25,9 тысячи ДФЭ (+13,8 процента к аналогичному периоду прошлого года), в транзитном – 48 тысяч ДФЭ (рост в четыре раза), в экспортном –14,6 тысячи ДФЭ (+3,3 процента), в импортном – 11,3 тысячи ДФЭ (+22,2 процента).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 93,8 процента и составило 81,6 тысячи ДФЭ. В них перевезено более 1,25 миллиона тонн грузов (+32,3 процента), в том числе:

— химикатов и соды – 26,7 тысячи ДФЭ (+14,9 процента к уровню 2019 года);

— промышленных товаров народного потребления – 18,4 тысячи (рост в восемь раз);

— метизов – 11 тысяч (рост в 21 раз);

— цветных металлов – 4,9 тысячи (рост в 2,4 раза);

— черных металлов – 3,9 тысячи (-13,7 процента);

— продовольственных товаров – 3,7 тысячи (-15 процентов);

— нефти и нефтепродуктов – 2,2 тысячи (+30,4 процента).