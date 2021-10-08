В январе-сентябре 2021 года на Приволжской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено около 130 тыс. гружёных и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 81,3% больше чем за аналогичный период прошлого года.

Во внутреннем сообщении перевезено 22,4 тыс. ДФЭ (+10,1% к аналогичному периоду прошлого года), в транзитном – 81,8 тыс. ДФЭ (рост в 2,6 раза), в экспортном – 9,8 тыс. ДФЭ (-18,4%), в импортном – 16 тыс. ДФЭ (рост в 2 раза).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло в 2 раза и составило 115,6 тыс. ДФЭ. В них перевезено около 1,47 млн тонн грузов (+53,1%), в том числе:

— промышленных товаров народного потребления – 33,4 тыс. ДФЭ (рост в 3 раза к уровню января-сентября 2020 года);

— химикатов и соды – 24,5 тыс. (+17,6%);

— метизов – 22,6 тыс. (рост в 3,2 раза);

— машин, станков и двигателей – 10,1 тыс. (рост в 3 раза);

— черных металлов – 5,5 тыс. (+67,6%);

— продовольственных товаров – 3,6 тыс. (+20,7%);

— цветных металлов – 3,4 тыс. (-5,8%);

— сельскохозяйственные машины – 3,2 тыс. (рост в 12 раз);

— остальные и сборные грузы – 2,8 тыс. (рост в 3,3 раза);

— автомобилей и комплектующих – 2,5 тыс. (рост в 3,2 раза);

— нефти и нефтепродуктов – 1,7 тыс. (-6,1%).