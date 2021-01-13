По оперативной информации, в 2020 году на Приволжской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено 113,6 тысячи гружёных и порожних контейнеров ДФЭ, что на 75,7 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Во внутреннем сообщении перевезено 28,8 тысячи ДФЭ (+14,2 процента к аналогичному периоду прошлого года), в транзитном – 55,9 тысячи ДФЭ (рост в 4,3 раза), в экспортном – 15,8 тысячи ДФЭ (-0,5 процента), в импортном – 13,1 тысячи ДФЭ (+25,7 процента).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 99,6 процента и составило 93,4 тысячи ДФЭ. В них перевезено более 1,4 миллиона тонн грузов (+34,4 процента), в том числе:

— химикатов и соды – 29,9 тысячи ДФЭ (+16,6 процента к уровню 2019 года);

— промышленных товаров народного потребления – 21,2 тысячи (рост в восемь раз);

— метизов – 13,1 тысячи (рост в 19 раз);

— машин, станков и двигателей – шесть тысяч (рост в 24 раза);

— цветных металлов – 5,4 тысячи (рост в 2,2 раза);

— черных металлов – 4,4 тысячи (-10,4 процента);

— продовольственных товаров – 4,2 тысячи (-12,9 процента);

— нефти и нефтепродуктов – 2,3 тысячи (+29,6 процента);

— автомобилей и комплектующих – 2,1 тысячи (рост в 17 раз).