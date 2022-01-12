В 2021 году на Приволжской железной дороге во всех видах сообщения было

перевезено около 170 тыс. гружёных и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 49,4% больше, чем в 2020 году.

Во внутреннем сообщении перевезено 30,5 тыс. ДФЭ (+11,2% к 2020 году), в

транзитном – 96,7 тыс. ДФЭ (+73,1%), в экспортном – 13,7 тыс. ДФЭ (-13,4%), в

импортном – 28,7 тыс. ДФЭ (рост в 2,2 раза).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения,

выросло на 60,4% и составило 149,8 тыс. ДФЭ. В них перевезено более 1,9 млн тонн

грузов (+37,4%), в том числе:

— промышленных товаров народного потребления – 42,8 тыс. ДФЭ (рост в 2 раза к

2020 году);

— химикатов и соды – 32,8 тыс. (+9,6%);

— метизов – 28,1 тыс. (рост в 2,1 раза);

— машин, станков и двигателей – 12,1 тыс. (рост в 2 раза);

— черных металлов – 7,1 тыс. (+62,2%);

— цветных металлов – 5,1 тыс. (-5,1%);

— продовольственных товаров – 4,9 тыс. (+17,1%);

— остальные и сборные грузы – 4,3 тыс. (рост в 2,5 раза);

— сельскохозяйственные машины – 3,9 тыс. (рост в 5 раз);

— автомобилей и комплектующих – 3,7 тыс. (рост в 1,7 раза);

— нефти и нефтепродуктов – 2,1 тыс. (-11,5%).

За последние пять лет объём контейнерных перевозок на Приволжской железной

дороге вырос в 3 раза. Напомним, в 2016 году во всех видах сообщения было перевезено 55,8 тыс. гружёных и порожних контейнеров ДФЭ. При этом во внутреннем сообщении было перевезено 22,9 тыс. ДФЭ, в транзитном – 12,5 тыс. ДФЭ, в экспортном – 10,8 тыс.

ДФЭ, в импортном – 9,6 тыс. ДФЭ.