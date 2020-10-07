По оперативной информации, в январе-сентябре 2020 года на Приволжской
железной дороге во всех видах сообщения было перевезено 71,7 тысячи груженых и
порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 53,9 процента больше, чем за аналогичный период
прошлого года.
Во внутреннем сообщении перевезено 20,3 тысячи ДФЭ (+9,7 процента к аналогичному
периоду прошлого года), в транзитном –31 тысячи ДФЭ (рост в 3,4 раза), в экспортном –12
тысяч ДФЭ (+5,3 процента), в импортном – 8,3 тысячи ДФЭ (+11,1 процента).
Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения,
выросло на 46,8 процента и составило около 57,4 тысячи ДФЭ. В них перевезено 957,6 тысячи тонн грузов (+24,3%), в том числе:
— химикатов и соды – 20,9 тысячи ДФЭ (+8,4 процента к уровню 2019 года);
— промышленных товаров народного потребления – 11,1 тысячи (рост в семь раз);
— метизов – 7 тысяч (рост в 18 раз);
— цветных металлов – 3,6 тысячи (рост в 2,5 раза);
— черных металлов – 3,3 тысячи (-13,8%);
— продовольственных товаров – 3 тысячи (-9,2%);
— нефти и нефтепродуктов – 1,8 тысячи (+27,5%).
ДФЭ (TEU) – двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения
вместимости, соответствующая размерам стандартного грузового контейнера ИСО (ISO)
длиной 20 футов (6,1 метра).