В январе-апреле 2021 года на Приволжской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено более 54,6 тысЯЧИ гружёных и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Во внутреннем сообщении перевезено десять тысяч ДФЭ (+18,2% к аналогичному периоду прошлого года), в транзитном – 32,6 тысячи ДФЭ (рост в 5,5 раза), в экспортном – 5,3 тысячи ДФЭ (-15,7%), в импортном – 6,7 тысячи ДФЭ (рост в два раза).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло в 2,7 раза и составило 48,1 тысячи ДФЭ. В них перевезено более 647,6 тысячи тонн грузов (+62,7 процента), в том числе:

— химикатов и соды – 12,2 тысячи ДФЭ (+35,7% к уровню января-апреля 2020 года);

— промышленных товаров народного потребления – 11,8 тысячи (рост в 9,6 раза);

— метизов – 8,7 тысячи (рост в 13,7 раза);

— машин, станков и двигателей – 4,5 тысячи (рост в 23 раза);

— черных металлов – 2,6 тысячи (+66 процентов);

— цветных металлов – 1,8 тысячи (-6,3 процента);

— продовольственных товаров – 1,6 тысячи (+20,6 процента);

— нефти и нефтепродуктов – 769 (на уровне 2020 года);

— автомобилей и комплектующих – 696 (рост в 5,5 раза).