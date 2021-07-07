В январе-июне 2021 года на Приволжской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено более 82,4 тысячи гружёных и порожних контейнеров ДФЭ, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Во внутреннем сообщении перевезено 14,3 тысячи ДФЭ (+9,6 процента к аналогичному периоду прошлого года), в транзитном – 51,4 тысячи ДФЭ (рост в 6,5 раза), в экспортном – 6,8 тысячи ДФЭ (-20,9 процента), в импортном – 9,8 тысячи ДФЭ (рост в два раза).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло в три раза и составило 73,3 тысячи ДФЭ. В них перевезено более 955 тысяч тонн грузов (+70,5 процента), в том числе:

— промышленных товаров народного потребления – 18,8 тысячи ДФЭ (рост в 13 раз к

уровню января-июня 2020 года);

— химикатов и соды – 16,9 тысячи (+31,8 процента);

— метизов – 14,7 тысячи (рост в 12 раз);

— машин, станков и двигателей – 6,6 тысячи (рост в 18 раз);

— черных металлов – 3,6 тысячи (+55,4 процента);

— цветных металлов – 2,5 тысячи (+8,4 процента);

— продовольственных товаров – 2,4 тысячи (+20,9 процента);

— сельскохозяйственные машины – 2,2 тысячи (абсолютный рост);

— остальные и сборные грузы – 1,5 тысячи (рост в 3,8 раза);

— автомобилей и комплектующих – 1,5 тысячи (рост в девять раз);

— нефти и нефтепродуктов – 1,1 тысячи (+4,5 процента).