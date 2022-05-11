В апреле 2022 года с вокзалов и станций Приволжской железной дороги отправлено около 737 тыс. пассажиров, что на 14,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено около 559 тыс. пассажиров (+13,9%), в дальнем следовании – более 178 тыс. (+16%).

Пассажирооборот в апреле 2022 года составил около 186 млн пасс-км, что на 9,4% больше, чем в аналогичном периоде 2021 года, в том числе в пригородном сообщении – 23 млн пасс-км (+13,7%), в дальнем следовании – около 163 млн пасс-км (+8,8%). С начала 2022 года отправлено более 2,4 млн пассажиров (+10,7% к январю-апрелю 2021 года), из них в пригородном сообщении – около 1,8 млн пассажиров (+12,3%), в дальнем следовании – более 627,5 тыс. (+6,5%).

Пассажирооборот на ПривЖД с начала 2022 года вырос на 3,9% к уровню прошлого года и составил около 598 млн пасс-км, в том числе в пригородном сообщении

пассажирооборот в январе-апреле составил более 74,7 млн пасс-км (+10,8%), в дальнем следовании – более 523 млн пасс-км (+3%).