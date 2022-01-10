В декабре 2021 года с вокзалов и станций Приволжской железной дороги

отправлено 561,8 тыс. пассажиров, что на 14,4% больше, чем в аналогичном периоде

2020 года. Из них в пригородном сообщении отправлено 416 тыс. пассажиров (+12,7%), в

дальнем следовании – 145,8 тыс. (+19,6%).

Пассажирооборот в декабре 2021 года составил 141,7 млн пасс-км, что на 12,8%

больше, чем в аналогичном периоде 2020 года, в том числе в пригородном сообщении –

17,7 млн пасс-км (+13,6%), в дальнем следовании – 124 млн пасс-км (+12,7%).

За 12 месяцев 2021 года отправлено 8,1 млн пассажиров (+14,9% к январю-декабрю

2020 года), из них в пригородном сообщении – 5,8 млн пассажиров (+11%), в дальнем

следовании – 2,3 млн (+26,2%).

Пассажирооборот на ПривЖД с начала 2021 года вырос на 46,1% к уровню 2020

года и составил более 3 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении

пассажирооборот в январе-декабре составил 248,7 млн пасс-км (+4,5%), в дальнем

следовании – более 2,8 млрд пасс-км (+50,1%).