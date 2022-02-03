В январе 2022 года с вокзалов и станций Приволжской железной дороги отправлено

590,7 тыс. пассажиров, что на 17,8% больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. Из

них в пригородном сообщении отправлено 398,4 тыс. пассажиров (+18,3%), в дальнем

следовании – 192,3 тыс. (+16,9%).

Пассажирооборот в январе 2021 года составил 163,9 млн пасс-км, что на 13,9%

больше, чем в аналогичном периоде 2021 года, в том числе в пригородном сообщении –

17,7 млн пасс-км (+18,2%), в дальнем следовании – 146,2 млн пасс-км (+13,4%).