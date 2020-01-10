По оперативной информации, в декабре 2019 года с вокзалов и станций Приволжской железной дороги отправлено 723 тысяч пассажиров, что на 2,1 процента больше отмечаемого годом ранее. Из них поездами дальнего следования воспользовались 233 тысяч человек (-3 процента), пригородными поездами – 490 тысяч (+4,8 процента).

За 2019 год отправлено более 10,2 миллиона пассажиров (+6,8 процента к уровню 2018 года), из них в дальнем следовании – 3,26 миллиона пассажиров (-0,2 процента), в пригородном сообщении – более семи миллиона (+10,4 процента).

Пассажирооборот по итогам 2019 года составил 4,3 миллиарда пассажиро-километров (+0,2 процента), в том числе в дальнем следовании – более четырех миллиардов пассажиро-километров (-0,3 процента), в пригородном сообщении – 291 миллионов пассажиро-километров (+8,6 процентов). В декабре данный показатель составил 231 миллионов пассажиро-километров (+2,6 процента), в том числе в дальнем следовании – 210,7 миллиона пассажиров-километров (+ три процента), в пригородном сообщении – 20,2 миллиона пассажиров-километров (-1,4 процента).