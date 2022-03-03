В феврале 2022 года с вокзалов и станций Приволжской железной дороги отправлено 474 тыс. пассажиров, что на 2,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 360,8 тыс. пассажиров (+5,8%), в дальнем следовании – 113,2 тыс. (-8,3%).

Пассажирооборот в феврале 2022 года составил более 98 млн пасс-км, что на 13,3% меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года, в том числе в пригородном сообщении – 14,8 млн пасс-км (+1,4%), в дальнем следовании – 83,7 млн пасс-км (-5,4%).

С начала 2022 года отправлено более 1 млн 65 тыс. пассажиров (+10,3% к январю-февралю 2021 года), из них в пригородном сообщении – 760,1 тыс. пассажиров (+12,1%), в дальнем следовании – 305,3 тыс. (+6%).

Пассажирооборот на ПривЖД с начала 2022 года вырос на 1% к уровню прошлого года и составил более 260 млн пасс-км, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот в январе-феврале составил 32,3 млн пасс-км (+9,2%), в дальнем следовании – около 228 млн пасс-км (-0,1%).