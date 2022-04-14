В марте 2022 года с вокзалов и станций Приволжской железной дороги отправлено

более 597 тыс. пассажиров, что на 6,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого

года. Из них в пригородном сообщении отправлено более 451 тыс. пассажиров (+8,8%), в

дальнем следовании – около 146 тыс. (-1,2%).

Пассажирооборот в марте 2022 года составил более 138 млн пасс-км, что на 6,4%

меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года, в том числе в пригородном сообщении –

около 19,3 млн пасс-км (+9,1%), в дальнем следовании – около 119 млн пасс-км (-8,5%).

С начала 2022 года отправлено около 1,7 млн пассажиров (+8,9% к январю-марту

2021 года), из них в пригородном сообщении – более 1,2 млн пассажиров (+11,1%), в

дальнем следовании – более 451 тыс. (+3,6%).

Пассажирооборот на ПривЖД с начала 2022 года уменьшился на 0,8% к уровню

прошлого года и составил около 402 млн пасс-км, в том числе в пригородном сообщении

пассажирооборот в январе-марте составил около 52 млн пасс-км (+9,5%), в дальнем

следовании – более 350 млн пасс-км (-2,1%).