В ноябре 2021 года с вокзалов и станций Приволжской железной дороги отправлено

524,7 тыс. пассажиров, что на 8,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Из них в пригородном сообщении отправлено 390,8 тыс. пассажиров (+6,6%), в дальнем следовании – 133,9 тыс. (+14%).

Пассажирооборот в ноябре 2021 года составил 143,2 млн пасс-км, что на 22,5%

больше, чем в аналогичном периоде 2020 года, в том числе в пригородном сообщении – 16,4 млн пасс-км (+4,5%), в дальнем следовании – 126,8 млн пасс-км (+25,3%).

За 11 месяцев 2021 года отправлено 7,5 млн пассажиров (+14,9% к январю-ноябрю

2020 года), из них в пригородном сообщении – 5,4 млн пассажиров (+10,9%), в дальнем следовании – 2,1 млн (+27,4%).

Пассажирооборот на ПривЖД с начала 2021 года вырос на 48,8% к уровню

прошлого года и составил около 2,9 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот в январе-ноябре составил 231,1 млн пасс-км (+12,9%), в дальнем следовании – более 2,6 млрд пасс-км (+53%).