В мае 2021 года с вокзалов и станций Приволжской железной дороги отправлено более 828 тысяч пассажиров, что в 2,1 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 604,5 тысячи пассажиров (+81,3 процента), в дальнем следовании – 223,7 тысячи (+296,1 процента).

Пассажирооборот в мае 2021 года составил около 238 миллионов пассажиров на километр, что почти в четыре раза больше, чем в аналогичном периоде 2020 года, в том числе в пригородном сообщении – 25,5 миллиона пассажиров на километр (+105,1 процента), в дальнем следовании – 212,4 пассажиров на километр (+324,3 процента).

За пять месяцев 2021 года отправлено более три миллиона пассажиров (+17,7 процента к январю- маю 2020 года), из них в пригородном сообщении – почти 2,2 миллиона пассажиров (+19,2 процента), в дальнем следовании – 812,8 тысячи (+13,9 процента).

Пассажирооборот на ПривЖД с начала 2021 года вырос на 16,3 процента к уровню прошлого года и составил 813 пассажиров на километр в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот в январе-мае составил 93 миллионов пасс-км (+22,7 процента), в дальнем следовании – 720 пассажиров на километр (+15,5 процента).