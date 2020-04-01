По оперативным данным, в марте 2020 года с вокзалов и станций Приволжской железной дороги отправлено 620,6, тысячи пассажиров, что на 13,2 процента меньше отмечаемого годом ранее.

Из них в пригородном сообщении отправлено 456 тысяч пассажиров (-9,1 процента), в дальнем следовании – 164,6 тысячи (-22,8 процента).

Пассажирооборот в марте 2020 года составил 154,6 миллиона пассажиров на километр, что на 22,1 процента меньше, чем за аналогичный период 2019 года, в том числе в пригородном сообщении – 18,8 миллиона пассажиров на километр (-10,2 процента), в дальнем следовании – 135,8 миллиона пассажиров на километр (-23,5 процента).

Всего за январь-март 2020 года отправлено более 1,93 миллиона пассажиров (-7,7 процента к январю-марту 2019 года), из них в дальнем следовании – 611 тысяч пассажиров (-7,2 процента), в пригородном сообщении – 1,3 миллиона пассажиров (минус восемь процентов).

Пассажирооборот на ПривЖД с начала 2020 года снизился на 4,2 процента к уровню прошлого года и составил 564,1 миллиона пассажиров на километр, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот в январе-марте составил 56,5 миллиона пассажиров на километр (- 3,4 процента), в дальнем следовании – 507,6 миллиона пассажиров на километр (-4,3 процента).