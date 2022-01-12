В период новогодних праздников, с 1 по 9 января с вокзалов и станций

Приволжской железной дороги отправлено около 171 тыс. пассажиров. Это на 26%

больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Из них в пригородном сообщении

перевезено 84,4 тыс. пассажиров, в дальнем следовании – 86,6 тыс. человек.

Для удовлетворения повышенного спроса на перевозки в праздничные дни были

назначены дополнительные поезда на направлениях Волгоград – Москва (и обратно),

Саратов – Москва (и обратно), Москва – Астрахань и Москва – Балаково. Традиционно

наибольшей популярностью у жителей Волгоградской, Саратовской и Астраханской

областей пользовались рейсы до Москвы, Санкт-Петербурга, а также в южном

направлении.