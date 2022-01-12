В период новогодних праздников, с 1 по 9 января с вокзалов и станций
Приволжской железной дороги отправлено около 171 тыс. пассажиров. Это на 26%
больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Из них в пригородном сообщении
перевезено 84,4 тыс. пассажиров, в дальнем следовании – 86,6 тыс. человек.
Для удовлетворения повышенного спроса на перевозки в праздничные дни были
назначены дополнительные поезда на направлениях Волгоград – Москва (и обратно),
Саратов – Москва (и обратно), Москва – Астрахань и Москва – Балаково. Традиционно
наибольшей популярностью у жителей Волгоградской, Саратовской и Астраханской
областей пользовались рейсы до Москвы, Санкт-Петербурга, а также в южном
направлении.