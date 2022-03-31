Персонал МВЛ прошел обучение в филиале ВНИИКР.
На курсах повышения квалификации специалисты изучили современные аспекты исследований в области карантина растений и фитосанитарные требования ЕАЭС.
Специалисты в области карантина растений ФГБУ «Саратовская МВЛ» с 13 по 26 марта прошли обучение по программе повышения квалификации «Карантин растений РФ.
Карантинные объекты и фитосанитарные требования ЕАЭС». Курсы организованы на базе Пятигорского филиала Всероссийского центра карантина растений.
В учебную программу вошли вопросы по энтомологии, фитопатологии, нематодологии в части, относящейся к карантинным объектам РФ. Участники курсов усовершенствовали свои знания о сорных растениях и лесном карантине.
Общий объем программы составил 90 часов.
По итогам обучения слушатели получили удостоверения о повышении квалификации.