Специалисты отдела серологии и генодиагностики прошли обучение по вопросам применения ПЦР-методов исследований

Специалисты отдела серологии и генодиагностики ФГБУ «Саратовская МВЛ» прошли дополнительное обучение по теме «Применение молекулярно-генетических методов исследования для выявления и идентификации ГМО».

Повышение квалификации организовано на базе ФГБУ «ВГНКИ» (г.Москва).

В рамках учебного курса рассмотрены различные методики исследований для выявления и идентификации генетически модифицированных организмов.

Специалисты получили общие сведения о ПЦР и ПЦР в режиме «реального времени», о мультиплексной ПЦР.

Разобрали структуру генетических модификаций растений и принципы проведения исследований продукции растительного происхождения, семян и посадочного материала на ГМО. Рассмотрели другие вопросы, относящиеся к лабораторному контролю на наличие генетически модифицированных организмов.

По итогам обучения проведена аттестация специалистов, обсуждение представленного материала и обмен мнениями. Слушатели курсов задали преподавателям интересующие вопросы. После успешного тестирования специалисты получили удостоверение о повышении квалификации.