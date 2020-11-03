В поликлиники Саратова поступила партия медикаментов для лечения от коронавируса в домашних условиях. Об этом сообщил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.
Он посетил поликлинику №3, куда прибыли первые лекарства.
Напомним, на предоставление медикаментов регион получил 91 миллиона рублей.
Пациентам будут давать сразу необходимый пакет препаратов по схеме лечения. По словам главврача поликлиники Дмитрия Кедрова, в доставке будут задействованы врачи, медперсонал и волонтеры.
Поставки приобретенных лекарств в регион продолжатся до субботы. Их сразу направляют в учреждения.