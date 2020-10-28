АО «РЖД Логистика» в партнерстве с ПАО «ТрансКонтейнер» организовало доставку графитовых электродов из Китая в Саратовскую область.

Поставщиком выступило предприятие АО «Метропром Урал», которое занимается комплексными решениями в области поставок трубной продукции. Саратовский филиал АО «РЖД Логистика» впервые стал получателем груза из Китая.

Четыре сорокафутовых контейнера были загружены товаром в провинции Сычуань в Китае и доставлены на станцию Трофимовский-2 в Саратовской области, где были перегружены с железнодорожного на автомобильный транспорт. Далее груз был направлен в село Быков Острог на Металлургический завод Балаково, по заказу которого АО «Метропром Урал» произвёл его закупку в Китае. Общий вес графитовых электродов производства SHIDA Carbon составил 88 тонн. Срок доставки из Китая до завода получателя составил 25 суток.

Как подчеркнули в руководстве компании АО «Метропром Урал», это первый опыт взаимодействия с железнодорожниками в сфере транспортировки необходимых материалов для осуществления работ по обработке металлоизделий. Благодаря работе, проделанной сотрудниками холдинга «РЖД», удалось в кратчайшие сроки получить заказанные электроды и предотвратить срыв производственного процесса. В случае перевозки автотранспортом срок доставки составил бы не менее 30 дней.

– После передачи груза заказчику будет проведена оценка состояния перевезённых электродов на предмет их соответствия техническим требованиям Металлургического завода Балаково. В случае успешного прохождения экспертизы и приёмки отделом контроля качества предприятия доставленной продукции сотрудничество по транспортному обслуживанию предприятия планируется продолжить, — отметила директор филиала АО «РЖД Логистика» в Саратове Вера Вторыгина.

Графитовые электроды – это груз, требующий особых условий транспортировки: он должен перевозиться только в закрытом подвижном составе и с сохранением упаковки производителя.