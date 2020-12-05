В Саратов поступила первая партия из 690 доз вакцины от COVID-19.

Это препарат «Гам-КОВИД-Вак» (ТМ «Спутник V»), который привезли на самолете. Внутри коробки установлен специальный датчик температуры и носитель с информацией об этапах транспортировки.

Ее поместили в морозильную камеру, затем каждую упаковку просканируют для учета.

Напомним, губернатор Саратовской области Валерий Радаев поставил задачу чиновникам обеспечить инфраструктуру и складские помещения, холодильное оборудование и подготовку персонала.

Закуплена спецмашина для перевозки препарата. Транспорт поступит в регион до 10 декабря.

—Уже 3,5 тысячи медиков заявили о желании вакцинироваться. Их тестируют на наличие антител для формирования списка, — отметил первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов.