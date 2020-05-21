«Ростелеком» установит 81 видеокамеру в Вольске Саратовской области в рамках регионального проекта «Безопасный город». Устройства, размещенные в оживленных местах города, позволят оперативным службам следить за происходящим, реагировать на экстренные ситуации и поддерживать порядок на улицах.

По условиям муниципального контракта специалисты компании установят видеокамеры на остановках общественного транспорта, в отдаленных микрорайонах и на въездах в Вольск. Монтаж устройств завершится в конце лета. Ранее, в 2019 году, «Ростелеком» разместил 169 камер в центральной части города: на набережной, возле торговых центров и рынков, в сквере, на главной площади и оживленных дорожных развязках.

— В системе обзорного видеонаблюдения используются современные технологии видеоаналитики. Программные модули позволяют распознавать лица, идентифицировать номера автомобилей и обнаруживать оставленные предметы. Эти данные помогают оперативным службам повышать уровень общественной безопасности, — пояснил Дмитрий Моисеев, директор Саратовского филиала ПАО «Ростелеком».

Камеры круглосуточно транслируют изображение на мониторы, расположенные в Вольском межмуниципальном отделе МВД. Оператор может наблюдать за происходящим в реальном времени или обращаться к архиву записей. Еще одно автоматизированное рабочее место специалисты компании организовали в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС). Сотрудник ЕДДС контролирует работу системы и качество сигнала.

— Увидев происшествие, дежурный оперативно отправит наряд на место. Используя видеоаналитику, сотрудники полиции могут определить местонахождение пропавших людей, восстановить картину событий и разыскать подозреваемых. С начала года система видеонаблюдения помогла в раскрытии шести преступлений и порядка 200 административных правонарушений, — рассказал Сергей Митюков, начальник управления по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района.

В этом году «Ростелеком» в сотрудничестве с муниципалитетом и оперативными службами увеличит количество камер на улицах Вольска и расширит возможности видеоаналитики. Кроме того, городские власти запланировали установить на самых оживленных магистралях комплексы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.