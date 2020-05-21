«Ростелеком» установит 81 видеокамеру в Вольске Саратовской области в рамках регионального проекта «Безопасный город». Устройства, размещенные в оживленных местах города, позволят оперативным службам следить за происходящим, реагировать на экстренные ситуации и поддерживать порядок на улицах.

По условиям муниципального контракта специалисты компании установят видеокамеры на остановках общественного транспорта, в отдаленных микрорайонах и на въездах в Вольск. Монтаж устройств завершится в конце лета. Ранее, в 2019 году, «Ростелеком» разместил 169 камер в центральной части города: на набережной, возле торговых центров и рынков, в сквере, на главной площади и оживленных дорожных развязках.

В системе обзорного видеонаблюдения используются современные технологии видеоаналитики. Программные модули позволяют распознавать лица, идентифицировать номера автомобилей и обнаруживать оставленные предметы. Эти данные помогают оперативным службам повышать уровень общественной безопасности, — пояснил Дмитрий Моисеев, директор Саратовского филиала ПАО «Ростелеком».

Камеры круглосуточно транслируют изображение на мониторы, расположенные в Вольском межмуниципальном отделе МВД. Оператор может наблюдать за происходящим в реальном времени или обращаться к архиву записей. Еще одно автоматизированное рабочее место специалисты компании организовали в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС). Сотрудник ЕДДС контролирует работу системы и качество сигнала.

Увидев происшествие, дежурный оперативно отправит наряд на место. Используя видеоаналитику, сотрудники полиции могут определить местонахождение пропавших людей, восстановить картину событий и разыскать подозреваемых. С начала года система видеонаблюдения помогла в раскрытии шести преступлений и порядка 200 административных правонарушений, — рассказал Сергей Митюков, начальник управления по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района.

В этом году «Ростелеком» в сотрудничестве с муниципалитетом и оперативными службами увеличит количество камер на улицах Вольска и расширит возможности видеоаналитики. Кроме того, городские власти запланировали установить на самых оживленных магистралях комплексы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here