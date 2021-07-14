В честь 150-летия Приволжской железной дороги 15 июля в Саратовской области состоится тестовая поездка скоростного электропоезда серии ЭС1П «Ласточка», который проследует по маршруту Саратов – Аткарск – Саратов.

Со станции Саратов-1 электропоезд отправится в 9:10 и прибудет в Аткарск в 10:18. В обратном направлении со станции Аткарск «Ласточка» отправится в 11:10 и вернётся в Саратов в 12:13.

Время в пути в Аткарск составит один час восемь минут, обратно – один час три минуты. Поезд проследует без остановок.

Приглашаем желающих на демонстрацию нового подвижного состава с учётом обязательного соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора.

В электропоезде «Ласточка», оснащённом современной микропроцессорной системой управления, созданы все условия для комфортабельной и безопасной перевозки пассажиров. В салоне установлены регулируемые кресла. Кроме того, предусмотрены специальные места для людей с ограниченными возможностями здоровья. В головных вагонах смонтированы подъёмники для инвалидов-колясочников. Для организации посадки-высадки пассажиров с низких платформ вагоны оборудованы выдвижными подножками.

В составе «Ласточки» установлены системы поддержания микроклимата, видеонаблюдения, пожарной безопасности и энергосберегающего освещения. Для удобства пассажиров в каждом вагоне есть биотуалет, розетки для зарядки гаджетов и информационные табло. Электропоезд способен развивать скорость до 160 километров в час.