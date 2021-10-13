В областном центре откроется первая в регионе Стела, посвященная медицинским работникам в знак благодарности за каждодневный гуманный труд.

Церемония состоится 14 октября 2021 г. на территории ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 1 им. Ю.Я. Гордеева», — сообщили в региональном минздраве.

В мероприятии планируется участие руководителей и представителей регионального правительства, Саратовской областной Думы, Саратовской городской думы, почетных гостей.

Начало в 11.00 (ул. Хользунова, 19 (вход со стороны шлагбаума).