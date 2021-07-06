В минувшие выходные в Парке покорителей космоса состоялись показательные прыжки с парашютом. Информация об этом появилась в группах социальной сети «ВКонтакте».

Как рассказывается в посте, в парке прошло первенство Саратовской области по парашютному спорту по точности приземления, посвященное 60-летию со дня полета Юрия Гагарина в космос.

11 лучших парашютистов из Саратова, Самары, Ульяновска, Волгограда и Московской области вылетели из аэроклуба в Дубках и приземлились на территории комплекса вблизи аллеи Космонавтов.