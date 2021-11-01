Для муниципалитетов — это стратегическое направление.
Программа позволит отремонтировать районные больницы, построить новые ФАПЫ, получить автотранспорт для подвоза жителей в медучреждения.
Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
В этом году уже 15 объектов отремонтированы по этой программе. В Вольском, Екатериновском, Новобурасском, Пугачёвском, Ровенском, Базарно-Карабулакском, Саратовском и Турковском районах. Всего будет отремонтировано 53 объекта в 24 районах.
⠀
По программе модернизации здравоохранения запланировано укрепление автопарка. В райбольницы уже переданы 17 машин скорой помощи, ожидается поставка еще 8. Всего по линии программы в медицинские учреждения районов будет направлено 285 автомобилей.
⠀
В планах на 2022 год:
⠀
— строительство 3 поликлиник – (пос. Соколовый и Базарный Карабулак, с. Питерка);
⠀
— реконструкция инфекционного отделения и поликлиники в Красноармейске;
⠀
— капремонт 3 поликлиник в Ершове, Энгельсе и Калининске, амбулатории в Балашове;
⠀
— установка 6 ФАПов;
⠀
⠀
— поставка 16 автомобилей, 198 едениц оборудования для медучреждений.