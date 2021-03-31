Домой Рубрики Новости Саратова День смеха в Саратовской области будет ветреным РубрикиНовости СаратоваСоцсфера День смеха в Саратовской области будет ветреным По Новости Саратова - 31.03.2021 92 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Стала известна погода на 1 апреля в Саратовской области. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС. Ожидается усиление ветра до 16 метров в секунду, а еще гололедица. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Саратовской области нужно около 300 млн рублей на музейные хранилища Мошенники лишили саратовцев почти 400 тыс рублей Число госслужащих в Саратовской области сократили на 27% ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратовской области нужно около 300 млн рублей на музейные хранилища Новости Саратова - 31.03.2021 0 На сегодняшнем круглом столе в Саратовской областной думе обсудили создание хранилищ для музейных экспонатов. Замминистра культуры региона Владимир Баркетов рассказал, что в области нет ни... Мошенники лишили саратовцев почти 400 тыс рублей 31.03.2021 Число госслужащих в Саратовской области сократили на 27% 31.03.2021 Суд лишил водительских прав пожилого алкоголика из Саратова 31.03.2021 Корнеев: Люди с нетерпением ждут продолжения ремонта тротуаров в Саратове 31.03.2021