Стала известна погода на 1 апреля в Саратовской области. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.

Ожидается усиление ветра до 16 метров в секунду, а еще гололедица.

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