В саратовском театре имени Братьев Никитиных прошло первое представление.

Оно началось с истории больной девочки, вылечить которую была способна лишь мечта.

Родители рассказали ей о цирке, а ночью к ней пришли диковинные незваные гости — раскрашенные акробаты и жонглеры. На смену им подоспели силачи.

Чудеса сменяли друг друга, кошмар превращался в радость.

Питоны, обезьяны, пони, дикобраз — и это не весь список того, что «приснилось» ребенку.

В итоге ее оставили без мебели и кровати, но зато в компании с клоуном-чудаком.

Он сменился лошадьми, а при чувстве голода ребенка посетила целая кавалькада людей-вкусняшек.

Также гости увидели выступления тигров.