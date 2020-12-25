В саратовском театре имени Братьев Никитиных прошло первое представление.
Оно началось с истории больной девочки, вылечить которую была способна лишь мечта.
Родители рассказали ей о цирке, а ночью к ней пришли диковинные незваные гости — раскрашенные акробаты и жонглеры. На смену им подоспели силачи.
Чудеса сменяли друг друга, кошмар превращался в радость.
Питоны, обезьяны, пони, дикобраз — и это не весь список того, что «приснилось» ребенку.
В итоге ее оставили без мебели и кровати, но зато в компании с клоуном-чудаком.
Он сменился лошадьми, а при чувстве голода ребенка посетила целая кавалькада людей-вкусняшек.