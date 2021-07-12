Первый замминистра строительства и ЖКХ Саратовской области Олег Марчук заплатит штраф за равнодушие к сиротам. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В областную прокуратуру начали поступать жалобы граждан по поводу рассмотрения обращений, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В ходе проведенной проверки выяснилось, что сироты неоднократно интересовались у министерства, почему их очередь на получение квартир постоянно меняется. Однако министерство не рассматривало эти обращения, а заявители получали только отписки без какой-либо информации.

После вмешательства прокуратуры, министерство вернулось к рассмотрению заявлений и обратившимся были направлены дополнительные ответы.

Кроме того, будет привлечен к административной ответственности первый заместитель министра строительства и ЖКХ Саратовской области Олег Марчук. Он должен будет выплатить штраф.