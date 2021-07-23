Саратовская межрайонная природоохранная прокуратура выявила ряд нарушений, касаемо лесных пожаров.

Речь идет о ненадлежащей организации мониторинга пожароопасности в лесах, контроле за надлежащим противопожарным содержаниям земель лесного фонда, неполном принятии мер по локализации и тушению лесного пожара, несвоевременного представления в Федеральное агентство лесного хозяйства сведений о лесном пожаре.

В адрес министерства и подведомственных ему учреждений внесено четыре представления, 12 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, приняты меры, направленные на устранение нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

В отношении первого замминистра природных ресурсов и экологии Саратовской области — начальника управления лесного хозяйства Валерия Попова возбуждено административное дело. Его оштрафовали на десять тысяч рублей.

Эти мероприятия будут продолжены.