Сотрудники автоинспекции Саратова провели занятие по правилам дорожного движения для первоклашек из лицея №62. сообщает пресс-служба ГИБДД города.

В игровой форме детям напомнили, какие бывают дорожные знаки и их значение. Разобрали сложные ситуации и дорожные ловушки. Например, что делать, если ребенок не успел перейти дорогу на зелёный сигнал светофора и остался на середине проезжей части. Объяснили важность использования детских удерживающих устройств в автомобиле.

В ходе игры была затронута тема использования световозвращающих элементов и почему важно использовать их в темное время суток, а также продемонстрировал, как они работают. Чтобы первоклассники лучше усвоили материал, в конце занятия детям подарили закладки с правилами дорожного движения.