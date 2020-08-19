В Саратовской области семьи с первоклассниками-инвалидами в преддверии учебного года получили в подарок наборы с канцелярскими принадлежностями. Презенты вручил депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев.

Как рассказала руководитель Саратовской региональной общественной организации помощи семьям с детьми-инвалидами и инвалидами детства «Рассвет» Оксана Ильина, что подарки вручили 15 семьям, притом в одной из них воспитываются близнецы, которые в 2020 году пойдут в первый класс. По словам главы организации, в наборах есть все необходимое для учебы: тетради, ручки, карандаши, цветные картон с бумагой, ластики, линейки и другие принадлежности.

— Я думаю, что все необходимое ребенку для первого класса в наборах есть. Этого хватит, наверное, на целый учебный год. К набору приложили еще дополнительную канцелярию. Я очень надеюсь, что детишкам хватит, — сказала Оксана Ильина.