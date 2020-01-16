Административная комиссия Саратова вынесла предупреждения предпринимателям за нарушение дизайн-кода вывесок, сообщает пресс-служба администрации города.

Первые 15 владельцев предприятий малого и среднего бизнеса получили предупреждения за то, что вывески их торговых точек не соответствуют правилам благоустройства города. Еще Им предоставлено время на устранение нарушений.

Напомним, в понедельник, 13 января городские чиновники провели первый рейд, в ходе которого проверяли дизайн-код саратовских вывесок. Ранее о проведении такого мероприятия предупреждал мэр Саратова Михаил Исаев.