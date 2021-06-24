Сегодня депутат областной думы Андрей Воробьев встретился с жителями Заводского района Саратова. На встречах речь шла об обветшавших, но все равно любимых спортплощадках, которые бесхозны и требуют капитального ремонта.

Так у дома № 19 на улице Азина находится стадион «Маяк». Его сами жители построили еще в 1980-е годы. Здесь выросли и занимались спортом уже несколько поколений заводчан. Стадион не стоит на балансе города и поэтому уход за ним делался исключительно силами местных жителей. Со временем спортплощадка обветшала и стала потихоньку разваливаться.

Заводчане рассказали и о возникших сложностям заливки катка зимой — вода теперь по счетчикам — кто будет платить? По той же причине на стадионе отключено освещение.

— «Маяк» наш устарел и морально, и технически, — пожаловалась одна из жительниц мкрн «Подстанция».

Воробьев напомнил, что с утра был на встрече председателя госдумы Вячеслава Володина с саратовскими спортсменами: «Вячеслав Викторович отметил, что надо сохранять те спортплощадки, которые были созданы ранее и облагораживать их. Нужно, чтобы муниципалитет брал это на свой баланс и поддерживал в надлежащем состоянии. И таким образом сделать из «Маяка» современную многофункциональную спортплощадку вполне реально», — пообещал облдепутат. Обнадеженные жители попросили держать их в курсе развития событий вокруг их любимого «Маяка».

Следующая встреча прошла около дома № 15А на 1-м Огородном тупике. Там жители 3-го Жилучастка показали другую «уставшую» спортплощадку и настойчиво попросили «хотя бы сделать нормальное резиновое покрытие, а то у детей все колени ободранные».

Андрей Воробьев поддержал просьбу жителей, пообещав добиваться, чтобы и эта площадка была взята городом на баланс: «И ваша спортплощадка, и «Маяк» — должны стать первыми пока что «бесхозными» дворовыми спортобъектами, которые муниципалитет возьмет на свой баланс, чтобы капитально их отремонтировать и содержать в дальнейшем».

Такую инициативу горячо поддержал присутствовавший на встрече местный депутат городской думы Вячеслав Доронин: «Это очень своевременная инициатива — в Заводском районе надо наводить порядок с бесхозными объектами — чтобы они служили жителям, чтобы город отвечал за содержание всех площадок в надлежащем состоянии».