Особая экономическая зона, созданная в Саратовской области, станет основой для формирования оборонно-промышленного комплекса, энергетической, газовой и прочих отраслей. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития области.

Общая площадь особой экономической зоны составляет 118 гектаров. Созданная промышленная площадка готова принимать новых резидентов, для которых налоговые ставки будут значительно снижены, а также установят нулевые ставки по налогу на имущество и транспортному налогу на 10 лет, налогу на землю – на пять лет.

В регионе заключено уже пять соглашений о намерениях реализовать проекты на территории особой экономической зоны с общим объемом инвестиций в 2,9 миллиарда рублей.