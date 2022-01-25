Сегодня, 25 января, первые 5 обманутых дольщиков ЖК «Победа» получили денежные компенсации от Фонда ДОМ.РФ. Об этом сообщает председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

-На сегодняшний день принято банком 77 дольщиков. На счет 5 дольщиков зачислены средства на общую сумму 8,3 млн рублей. Всего на выплаты уже записались 493 человека.

Напомню, что права дольщиков будут восстановлены через механизм Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства ДОМ.РФ. Благодаря помощи Председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина вопрос по ЖК «Победа» был решен в максимально короткие сроки, которые были возможны в сложившейся ситуации. Всего в реестр по этому объекту включены 652 гражданина.

Для записи на выплаты дольщики могут обратиться в колл-центр по тел: 8 800 7007 214 или на сайт Фонда, — написал чиновник.